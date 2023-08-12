В КБР туристы попали под камнепад – один человек погиб

Один человек погиб, четверо пострадали во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели отправили за пострадавшими вертолет и пешую группу.

ЧП случилось около 06:00 часов 12 августа на высоте 3500 метров в Черекском районе. Группа из шести человек попала под камнепад, пятеро пострадали. Позже спасатели уточнили, что один человек погиб. Альпинисты находились в трех километрах от альпинистского лагеря «Безенги» у подножия горы Дыхтау.

«На место направились шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Вылетел вертолет со спасателями на борту», – рассказали в пресс-службе МЧС.

Следственный комитет начал проверку инцидента. Прокуратура республики намерена дать правовую оценку действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставления туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Спасатели успешно сняли в Казбека в Северной Осетии иностранного альпиниста с травмой. За ним пришлось подниматься на высоту 3500 метров.

Нальчик, Наталья Рязанова

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