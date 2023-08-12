Режим ЧС введен в 14 районах Приморья после прорыва дамбы

В Приморье подтоплено 543 частных жилых дома, 1429 приусадебных участков после затяжных ливней. Власти ввели режим ЧС в 14 муниципальных образованиях, сообщило региональное министерство ГОЧС.

После нескольких дней непогоды по краю прошелся тайфун «Канун» и принес новые ливни. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о прорыве дамбы в Уссурийске. Горожан из ближайших к реке районов эвакуируют. Большая часть города Спасск-Дальний затоплена.

«В 13 муниципальных образованиях в 70 населенных пунктах подтоплено 543 частных жилых дома, 40 участков автодорог, отрезано 32 населенных пункта», – говорится в сообщении министерства ГОЧС края.

В администрации Уссурийска рассказали, что к утру 12 августа уровень воды в реке Раздольная поднялся на 300 см выше поймы, реке Раковка – на 438 см выше поймы. Отдельный микрорайон и 11 сел отрезаны от соседей из-за перелива дорог.

В Покровке Октябрьского округа подтопило психоневрологический диспансер и больницу, но нет угрозы жизни пациентов. Более 160 человек эвакуировано в Октябрьском округе. За ночь более 200 человек эвакуировали в Спасске-Дальнем. Администрация города попросила владельцев лодок помочь с эвакуацией горожан. 148 жителей Уссурийска, Михайловского и Октябрьского районов находятся в пунктах временного размещения.

«На территории городского округа Спасск-Дальний с 01:00 часов 12 августа введен режим ЧС муниципального характера. Пострадавших 235 человек, в том числе 18 детей», – пояснили в администрации города.

На 7 августа в Приморском крае 15 населённых пунктов были отрезаны от автомобильного сообщения из-за циклона, дожди размыли 11 участков дорог.

Уссурийск, Наталья Рязанова

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