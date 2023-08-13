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Воскресенье, 13 августа 2023, 12:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

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ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО помешали киевскому режиму осуществить террористическую атаку на Белгородскую область. Рано утром сбит отправленный с украинской стороны беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня в районе четырех часов утра пресечена попытка осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ. Средствами ПВО аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении министерства.

Военное руководство заверило, что в результате ни люди, ни здания и сооружения не пострадали.

Накануне вечером пресечена аналогичная атака с украинской стороны. Киевский режим запустил беспилотник в сторону Белгородской области, но российские средства ПВО его обнаружили и уничтожили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что аппарат сбит на подлете к Шебекино.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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