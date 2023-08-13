В Приморье 1200 домов остались без света из-за наводнения

В трех округах Приморья 70 многоквартирных и 1129 частных домов остались без света, потому что трансформаторы на подстанциях оказались в воде. В крае 4368 жилых домов затоплены, 28 населенных пунктов отрезаны от других поселений из-за размытых дорог, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На 07:00 часов 13 августа в Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском округах затоплены трансформаторы, и порядка 1200 жилых домов остались без света. Бригады энергетиков готовы приступить к ремонту, как только вода немного сойдет.

В 16 районах Приморского края затоплено: 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов. Работают девять лодочных переправ. В села, куда невозможно добраться на машине, организовали доставку на лодках воды и хлеба. В часть поселений сотрудники МЧС подвозят горячее питание.

Всего более 2000 человек эвакуировано из затопленных домовладений, 405 – дети. В 13 пунктах временного размещения в крае находятся более 550 человек, в том числе свыше 160 детей. В нескольких населенных пунктах Приморья организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения.

Глава МЧС России Александра Куренкова велел отправить в Приморье оперативную группу центрального аппарата МЧС для координации работы. Всего в борьбе с наводнением задействовано 653 человека и 205 единиц техники.

Правительство края предупредило жителей Дальнереченского района, что ожидается подъем воды. В районе организованы три ПВР. Жителей поселений, которым грозит подтопление, попросили на время уехать к родственникам или в ПВР.

По данным МЧС, тайфун «Канун» покинул территорию края, поэтому ожидается улучшение погоды. Без ливней уровень воды будет снижаться. В некоторых местах, где вода уже сошла, начат ремонт дорог.

Ранее режим ЧС введен в 14 районах Приморья на фоне многодневных дождей. Из-за быстрого подъема воды прорвало дамбу в городу Уссурийск.

Уссурийск, Наталья Рязанова

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