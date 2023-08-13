На Камчатке упал паралет с двумя людьми

Паралет с пилотом и пассажиром рухнул в воду на Халактырском пляже Камчатки. Отдыхающие вытащили обоих пострадавших на берег, рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Инцидент случился 12 августа в 15 км от Петропавловска-Камчатского. Сверхлегкое воздушное судно летело на малой высоте и вдруг рухнуло в воду. Очевидцы поспешили на помощь, достали из воды пилота, пассажира и сам паралет.

«В результате падения люди не пострадали. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при эксплуатации сверхлегкого воздушного судна», – добавили в ведомстве.

Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета России проверит обстоятельства инцидента на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

На Алтае параплан упал во время соревнований. Парапланерист получил перелом позвоночника.

Петропаловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»