Ущерб от пожаров на Мауи достиг $6 млрд

Власти округа Мауи на Гавайях предварительно оценили ущерб от лесных пожаров, перекинувшихся на жилые районы, в шесть миллиардов долларов. Число жертв стихии выросло до 89, но власти уверены, что цифра не окончательная, передает телеканал CNN.

Спасатели проверили только 3% зоны пожара на Мауи с помощью специально обученных собак. И число подтвержденных смертей увеличилось до 89. Только двух погибших сумели опознать. Некоторые тела так обгорели, что установить личность можно будет только по ДНК.

Местные жители допустили, что среди погибших будет много детей: школьников отпустили домой из-за пожаров, а взрослые продолжили работать и не могли вовремя подсказать детям уходить в безопасное место. Общая система оповещения о ЧП не сработала. Когда местные власти начали рассылать сообщения, во многих районах уже не было связи и электричества из-за аварий на сети. Прокуратура начала масштабную проверку.

Около 2200 строений разрушены и повреждены огнем, 86% из них – жилые дома. Порядка 1418 человек находятся в пунктах временного размещения после эвакуации из опасных районов. Отели выделили около тысячи номеров, чтобы поселить погорельцев и пожарных, прибывших на борьбу с огнем.

Штат Гавайи продолжает гореть. Пожар в Пулеху локализован на 80%, накануне пожарные говорили о 70% локализации. Третий крупный пожар в горах в центре Мауи сумели локализовать на 50%.

Национальная ассоциация противопожарной защиты объявила пожар на Гаваях самым смертоносным лесным пожаром в США за 100 с лишним лет.

Гонолулу, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»