В Курской области три человека пострадали под обстрелом ВСУ

Губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал, что в одном из сел зафиксировали 10 прилетов с украинской стороны. Под обстрелом пострадали три человека.

Один из снарядов попал в жилой дом.

«Село Волфино Глушковского района обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов. Пострадали три мирных жителя. С осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», – говорится в сообщении главы региона.

Старовойт заверил, что пострадавшим окажут всю нужную помощь. Их могут перевести в областную больницу, если так решат врачи.

Губернатор также пообещал помочь владельцам поврежденного дома в восстановлении жилья.

Ранее днем киевский режим атаковал территорию РФ тремя беспилотниками самолетного типа. Два аппарата сбили над Белгородской областью и один – над Курской. По данным Минобороны РФ, в результате работы ПВО никто не пострадал, здания не повреждены.

Курск, Наталья Рязанова

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