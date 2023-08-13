В Курской области три человека пострадали под обстрелом ВСУ

Губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал, что в одном из сел зафиксировали 10 прилетов с украинской стороны. Под обстрелом пострадали три человека.
Один из снарядов попал в жилой дом.
«Село Волфино Глушковского района обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов. Пострадали три мирных жителя. С осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», – говорится в сообщении главы региона.
Старовойт заверил, что пострадавшим окажут всю нужную помощь. Их могут перевести в областную больницу, если так решат врачи.
Губернатор также пообещал помочь владельцам поврежденного дома в восстановлении жилья.
Ранее днем киевский режим атаковал территорию РФ тремя беспилотниками самолетного типа. Два аппарата сбили над Белгородской областью и один – над Курской. По данным Минобороны РФ, в результате работы ПВО никто не пострадал, здания не повреждены.
Курск, Наталья Рязанова
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