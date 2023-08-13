Сбитый украинский беспилотник повредил многоэтажку в Белгороде

Часть фасада многоквартирного дома в Белгороде повреждена в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Валентин Демидов. Выбиты несколько окон, повреждены автомобили, но люди не пострадали.

«По предварительным данным, фрагментами БПЛА повреждены окна и фасад многоквартирного дома на улице Есенина, а также 15 припаркованных рядом автомобилей. Пострадавших нет», – написал глава Белгорода в телеграм-канале.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ЧП случилось около 17:43 часов в районе Харьковской горы. Плитки упали с фасада на уровне 7-13 этажей, часть покрытия попала на припаркованные рядом машины. В нескольких угловых квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры.

Очевидцы рассказали, что слышали громкий хлопок. Глава области подтвердил, что был взрыв, а после осколки беспилотника врезались в дом.

Главы города и региона пообещали помощь владельцам пострадавших квартир. Демидов заверил, что восстановительные работы начнутся уже 14 августа. «Если будет такая необходимость, временно разместим жителей дома в гостинице, обеспечим их питанием», – говорится в сообщении мэра.

Ранее днем киевский режим атаковал территорию РФ тремя беспилотниками самолетного типа. Два аппарата сбили над Белгородской областью и один – над Курской. По данным Минобороны РФ, в результате работы ПВО никто не пострадал, здания не повреждены.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»