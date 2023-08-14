В Приморье число затопленных домов выросло до 4,6 тысячи

В некоторых районах Приморья вода продолжает подниматься после затяжных ливней. Число подтопленных домов выросло до 4,6 тыс., сообщили в МЧС России.

«В 15 муниципальных образованиях подтоплены: 4620 жилых домов, 5555 приусадебных участков, 28 участков автомобильных дорог. Водой остаются отрезаны 28 населенных пунктов. Эвакуированы более 2,5 тыс. человек, 582 из которых дети», – говорится в сообщении министерства.

По всему краю 91 многоквартирный и 1730 частных домов остаются без света, потому что трансформаторы стоят в воде. В некоторых районах, где вода начала сходить, рабочие начали ремонт энергосетей.

Местные власти сообщили, что уровень воды в нескольких районах Уссурийска и Спасска-Дальнего начал снижаться. Дорожные рабочие ремонтируют размытые участки дорог. Из Амурской области в Спасск-Дальний доставили 100 тепловых пушек и мотопомпы. Во Владивосток с Сахалина прибыл борт с тепловыми пушками, генераторами, насосами и другими средствами для откачки воды.

Специалисты полностью очистили территорию района Семи ветров в Уссурийске от мазута. Из-за подъема воды бочки с нефтепродуктами около частных гаражей стали подтекать, и часть топлива оказалась в воде. Как только вода спала, загрязненную траву скосили, территорию обработали сорбентом, а потом всю площадку промыли. Работы велись в круглосуточном режиме, рассказали в администрации города.

Накануне в трех округах Приморья 70 многоквартирных и 1129 частных домов оставались без света. 4368 жилых домов были затоплены, 28 населенных пунктов отрезаны от других поселений из-за размытых дорог. Уровень воды в реках поднялся из-за затяжных ливней, позже ситуация ухудшилась в связи с прохождением по территории края тайфуна «Канун».

Уссурийск, Наталья Рязанова

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