В Армении 11 человек погибли в ДТП с грузовиком

Микроавтобус с пассажирами и грузовик «ЗИЛ» столкнулись на автодороге Ереван-Гюмри в Армении. В результате 11 человек погибли на месте, еще шесть получили травмы, сообщила пресс-служба МВД республики.

Авария случилась в ночь на 14 августа на 90-м км трассы. Подробности и причины ДТП выясняют следователи.

«Водитель «Фольксвагена» и 10 пассажиров погибли, а водитель «ЗИЛа» и пять пассажиров «Фольксвагена» с телесными повреждениями доставлены в больницу», – говорится в сообщении министерства.

В Ставрополье рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров.

Ереван, Наталья Рязанова

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