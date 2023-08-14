В Армении 11 человек погибли в ДТП с грузовиком

Микроавтобус с пассажирами и грузовик «ЗИЛ» столкнулись на автодороге Ереван-Гюмри в Армении. В результате 11 человек погибли на месте, еще шесть получили травмы, сообщила пресс-служба МВД республики.
Авария случилась в ночь на 14 августа на 90-м км трассы. Подробности и причины ДТП выясняют следователи.
«Водитель «Фольксвагена» и 10 пассажиров погибли, а водитель «ЗИЛа» и пять пассажиров «Фольксвагена» с телесными повреждениями доставлены в больницу», – говорится в сообщении министерства.
В Ставрополье рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров.
Ереван, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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