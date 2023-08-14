В Бурятии пьяный водитель сбил молодого отца с младенцем

В Бурятии иномарка сбила 19-летнего молодого человека с коляской, где лежал двухмесячный ребенок. Младенец погиб, отца с травмами отвезли в больницу, сообщили в управлении Следственного комитета по республике.

ДТП случилось вечером 13 августа в селе Усть-Брянь Заиграевского района. Молодые родители с коляской шли по обочине, когда в них на полном ходу врезалась «Тойота Калдина». Девушка осталась невредима, а ее муж и дочь пострадали. Ребенок умер в машине скорой, 19-летнего отца благополучно довезли до больницы.

Сотрудники ГИБДД на месте установили, что 44-летний водитель иномарки был пьян.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом в состоянии опьянения ПДД, повлекшее смерть человека). Водителя задержали, решается вопрос о его аресте на время расследования.

Прокуратура Бурятии взяла ход дела на контроль и организовала собственную проверку в связи с ДТП.

В Удмуртии автомобиль срезался в санки с двухлетним мальчиком, которые женщина везла по пешеходному переходу. Ребенок умер. По данным МВД, водителя несколько раз лишали прав за пьяную езду.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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