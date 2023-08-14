Число жертв пожаров на Мауи достигло 96 человек

Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи увеличилось до 96. Количество подтвержденный смертей растет по мере того, как спасатели продвигаются вглубь выжженной территории, передает AP.

Местные власти призвали жителей острова принести в полицию образцы ДНК своих близких, которые числятся пропавшими без вести. Тела погибших так обгорели, что опознать их без экспертизы невозможно.

В Лахайне более 80% построек сгорели или повреждены огнем. Порядка 4500 жителей нуждаются остались без жилья. Местные жители боятся, что им придется съехать с Мауи. На момент пожара средняя цена дома на острове составляла 1,2 млн долларов, а после восстановления города стоимость жилья может еще подскочить. Тем, кто давно жил на острове и лишился имущества, вряд ли смогут позволить себе новый дом.

Надежда только на страховку и судебные иски. Один уже подали к главному поставщику электроэнергии на Гавайях Hawaiian Electric Industries и трем дочерним компаниям. В иске указано, что сетевая организация вовремя не обесточила опасные районы, и провисшие от сильного ветра провода могли дать искру и стать причиной пожара.

Официальная причина лесного пожара пока не установлена. Ущерб от стихии почти достиг шести миллиардов долларов.

Гонолулу, Наталья Рязанова

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