Российские военные пресекли две попытки атаки украинских БПЛА под Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал он в своем телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, добавил Гладков.

Минобороны России позже сообщило, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. «14 августа около 12:15 мск и 12:45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что пострадавших и разрушений нет.

В воскресенье, 13 августа, по информации Минобороны, система ПВО уничтожила три украинских БПЛА в небе над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Петрова

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