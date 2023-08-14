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Понедельник, 14 августа 2023, 15:48 мск

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Три человека погибли в ДТП под Тюменью

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Тюменской области. Две машины мгновенно вспыхнули, в результате чего три человека погибли, четыре пострадали, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Авария случилась вскоре после 11 часов 14 августа на 419-м км федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. После столкновения две машины мгновенно вспыхнули и выгорели полностью до прибытия экстренных служб.

«Погибли три человека, четыре получили различные травмы. Движение на данном участке дороги частично ограничено», – пояснили в ведомстве.

Состояние пострадавших не уточняется.

В Хакасии две иномарки столкнулись на автодороге, и один автомобиль загорелся. Три человек погибли, два пострадали.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,