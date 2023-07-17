Три человека погибли в ДТП на трассе «Енисей» в Хакасии

Две иномарки столкнулись на автодороге в Усть-Абаканском районе республики Хакасия. В итоге три человек погибли, два пострадали, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария случилась около 10:25 часов на 378-м км автодороги Р-257 «Енисей». «Хонда Торнео» врезалась в «Ниссан Сафари», от чего седан загорелся.

«Погибли две женщины и мужчина в автомобиле «Хонда», ещё одна пассажирка седана и водитель внедорожника госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении министерства.

МВД попросило свидетелей аварии отозваться и рассказать подробности о происшествии.

В Челябинской области в результате столкновения двух иномарок погиб один человек, еще четыре пострадали.

Абакан, Наталья Рязанова

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