В Дагестане объявлен траур в связи с гибелью 27 человек при взрыве

Глава республики Дагестан Сергей Меликов объявил 15 августа днём траура в связи с гибелью людей при взрыве в Махачкале. Число погибших увеличилось до 27 человек.

По данным МЧС России, на 06:00 часов общее число пострадавших составило 102 человека, из них 27 погибли. Все раненые размещены в больницах, некоторым требуется помощь московских специалистов. Из Чечни прибыли дополнительные бригады врачей.

МЧС отправило в Махачкалу самолет Ил-76, оборудованный медицинскими модулями для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. На борту находятся врачи отряда «Центроспас» и специалисты Минздрава, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Более 70 спасателей продолжают разбирать завалы на месте взрыва в поисках выживших или тел погибших.

15 августа стало днём траура в Дагестане. На всей территории республики приспустят государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложили отменить развлекательные мероприятия и передачи. Семьям погибших и пострадавшим выделят материальную помощь, заявил глава Дагестана на заседании оперативного штаба.

«Из резервного фонда РД семьям погибших выделят материальную помощь в размере миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью выделят 400 тыс. рублей, получившим легкий вред здоровью – 200 тыс. рублей», – говорится в сообщении администрации главы республики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. Прокуратура взяла ход расследования на контроль и организовала собственную проверку.

Предварительно, вечером 14 августа в автосервисе около торгового центра «Глобус» взорвалось газовое оборудование автомобиля. Огонь перешел на соседние строения, в том числе АЗС, и вызвал новый взрыв. В этот момент рядом с заправкой проезжал микроавтобус с детьми, а прохожие подошли к месту пожара узнать, что происходит.

Махачкала, Наталья Рязанова

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