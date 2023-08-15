До 30 выросло число жертв взрыва в Махачкале

Спасатели достали из-под завалов на месте взрыва в Махачкале тела еще трех погибших. Общее число жертв увеличилось до 30 человек, сообщили в МЧС России.

«Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела ещё трех погибших. По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 пострадали, из них 30 погибли», – говорится в сообщении.

Самолет МЧС России для перевозки пострадавших в московские больницы прибыл в Махачкалу. Во время эвакуации раненых будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», специалисты Минздрава РФ, психологи Центра экстренной психологической помощи.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил организовать горячую линию в связи с трагедией. Жители республики смогут узнать о пострадавших и принятых для ликвидации последствий взрыва мерах. Горячая линия будет организована совместно с МЧС, МВД и минздравом региона, рассказали в администрации главы республики.

Сергей Меликов поблагодарил спасателей и медиков за работу при взрыве на АЗС. Отдельно он выразил благодарность неравнодушным гражданам, которые помогали выносить пострадавших с места взрыва. Многих раненых местные жители привозили в больницы на своем транспорте. Из желающих сдать кровь для помощи пострадавшим у больниц выстроились очереди.

Напомним, около 21:45 часов 14 августа в автосервисе около торгового центра «Глобус» взорвалось газовое оборудование автомобиля. Огонь перешел на соседние строения, в том числе АЗС, где взорвались топливные колонки. 15 августа объявлено в Дагестане днем траура по погибшим.

Махачкала, Наталья Рязанова

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