После взрыва на месторождении в ХМАО возбуждено дело. Врачи борются за жизнь шести человек

По уточненным данным, при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали шесть человек, один погиб. Пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения региона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По информации депздрава, двое пострадавших силами санитарной авиации доставлены в окружной ожоговый центр в городе Пыть-Ях, двое транспортируются в ожоговое отделение в Сургуте. Еще двое пострадавших продолжают лечение в окружной больнице Нягани.

По данным пресс-службы правительства Югры, вечером в понедельник на 95-м кусте Талинского месторождения произошел взрыв с последующим возгоранием. Изначально сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Расследование проводится по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

«По предварительным данным следствия, что 14 августа в вечернее время в Октябрьском районе ХМАО-Югры на участке месторождения нефти, расположенном на 80 км автодороги «Нягань-Талинка», вследствие нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой, произошел порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось», – говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

В результате инцидента, по данным ведомства, на месте происшествия погиб один рабочий, еще несколько доставлены в больницы с ожогами. Число пострадавших в СКР не уточнили. «На объекте уничтожено три единицы техники: гибкий насосный компрессорный трубы, желобная емкость и насосная установка», – добавили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «Следователи и криминалисты СКР продолжают работу на месте происшествия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления», – сказано в сообщении.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

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