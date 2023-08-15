Автобус с рабочими съехал в кювет под Находкой

Автобус с рабочими съехал в кювет при подъезде к Южно-Морскому в Приморском крае. Семь человек пострадали, сообщили в краевом УМВД.

Авария произошла около 07:00 поместному времени 15 августа на 5-м км автодороги «Душкино-Ливадия-Анна». 60-летний водитель не справился с управлением, и автобус Hyundai Space luxury съехал в кювет.

В салоне находились 40 человек, семеро пострадали. По данным краевой прокуратуры, автобус перевозил 37 рабочих, из которых пострадали не менее пяти.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура намерена выяснить, как соблюдалось законодательство при организации перевозки пассажиров. Ведомство также проверит, насколько полно автобус и водитель прошли предрейсовую проверку.

В Армении столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовик «ЗИЛ». В результате 11 человек погибли на месте, еще шесть получили травмы.

Находка, Наталья Рязанова

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