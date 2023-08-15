На месте взрыва в Махачкале нашли тела еще пяти человек

Спасатели нашли тела еще пяти погибших в результате взрыва в Махачкале. Общее число погибших достигло 35 человек, рассказали в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о 105 пострадавших, из которых 30 человек погибли.
«В Махачкале на месте пожара обнаружены тела еще 5 человек. Общее количество погибших составило 35 человек. Сотрудники МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы», – говорится в сообщении.
Министерство предложило всем нуждающимся получить психологическую помощь и информационную поддержку в связи с трагедией в Дагестане. Горячая линия на базе МЧС работает в круглосуточном режиме.
Напомним, возгорание газового оборудования автомобиля на СТО привело к взрыву на территории автосервиса и соседней АЗС. Пожарные несколько часов боролись с огнем. Власти республики объявили 15 августа днем траура по погибшим.
Махачкала, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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