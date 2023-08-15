Чета хабаровчан насмерть забила гостя и выбросила в окно

Супруги из Хабаровска насмерть забили своего гостя и выбросили тело в окно с высоты шестого этажа. Следователи сумели найти доказательства, и теперь дело передано в суд, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в ноябре 2022 года супруги принимали у себя знакомого. Во время застолья мужчина начал оказывать знаки внимания 35-летней хозяйке, и это не понравилось ее 41-летнему мужу. Между мужчинами случилась ссора. Подозреваемая не пожалела нечаянного поклонника и во время драки помогла мужу избивать гостя.

«Супруги нанесли множественные удары руками по телу мужчины, а после не менее шести ударов ножом, вследствие чего он скончался на месте происшествия», – пояснили в СКР.

Чтобы скрыть свою причастность, супруги выбросили тело гостя из окна 6-го этажа. Но следователи вычислили их и собрали доказательства причастности к убийству. Выяснилось, что женщина уже была судима за преступления против жизни и здоровья человека.

Дело передано в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу.

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Хабаровск, Наталья Рязанова

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