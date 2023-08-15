Два человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского села

Два человека получили ранения при украинском обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что три артиллерийских снаряда разорвались рядом с частным домом, в котором шли восстановительные работы.
«Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное», – написал глава области в своем телеграм канале.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.
Белгород, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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