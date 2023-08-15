Британцы арестовали трех болгар за шпионаж в пользу России – СМИ

В Великобритании арестовали трех граждан Болгарии по делу о шпионаже в пользу России. Расследование идет с февраля, а суд планируется провести в январе, передает BBC.

Фигурантов подозревают в хранении поддельных удостоверений личности граждан Великобритании, Франции, Италии, Испании, Греции, Хорватии, Словении, и Чехии. Какие именно их дела попали в фокус правоохранителей, не раскрывается, как и подробности обвинений.

Двое подозреваемых, мужчина и женщина, приехали в Великобританию 10 лет назад и работали в общественных организациях. А также в избирательной комиссии для иностранцев на территории Лондона во время выборов в Болгарии.

Еще один подозреваемый якобы живет в Великобритании с 2009 года и работает техническим специалистом в сфере финансовых услуг.

Ранее сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России. Он якобы состоял в группе, выполнявшей задания для российских спецслужб.

Лондон, Наталья Рязанова

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