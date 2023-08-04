В Польше белоруса задержали за шпионаж на Россию

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет портал Interia.

«Задержанный 1 августа 39-летний гражданин Беларуси Михаил является лицом, действующим в составе преступной группы, выполняющей задания для российских спецслужб. С контактами встречался в Санкт-Петербурге и в Крыму», – цитирует портал сообщение ведомства.

По версии следствия, подозреваемый несколько лет жил в России. В 2021 году приехал в Польшу и сразу связался с координатором «шпионской сети». Он якобы собирал данные об объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты. А также распространял пропаганду.

Он умело скрывал свою незаконную деятельность, поэтому задержать его смогли позже, чем основную группу подозреваемых, объяснили польские безопасники.

Агентство внутренней безопасности Польши ранее задержало 15 человек по аналогичным обвинениям. Все арестованы на время следствия.

В марте польские спецслужбы задержали девять иностранных граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. Они якобы вели разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию российской разведки.

Варшава, Наталья Рязанова

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