Прохожие нашли новорожденного в пакете в Ленинградской области

Прохожие нашли лежащего в пакете новорожденного младенца в кустах в городе Пикалево Ленинградской области. Ребенок жив, пишет портал 78.ru.

Жители садоводства «Металлург» нашли странный пакет в кустах у дороги. Внутри оказался новорожденный младенец. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи отвезла малыша в больницу.

В акушерском отделении выяснили, что ребенка бросили сразу после рождения. Полиция ищет родителей малыша. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Челябинске нашли грудного ребенка около мусорного контейнера. Малыш жив, но получил переохлаждение.

Пикалево, Наталья Рязанова

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