Два австралийца печатали на 3D-принтере пистолеты на продажу

Полиция в Западной Австралии задержала двух мужчин за продажу самодельного оружия. Подозреваемые печатали стволы на 3D-принтере, передает телеканал 9News.
Полиция четыре месяца следила за местными жителями 38 и 59 лет. По версии следствия, старший мужчина печатал дома пистолеты, а младший продавал. Оружие можно было заряжать боевыми патронами.
Во время обысков изъяли четыре готовых пистолета, отдельные части, устройство для печати, схемы. Подозреваемые признались, что схемы нашли в интернете.
Это не первый случай в Австралии. Полицию беспокоит, что подобные случаи участились, и любой человек может получить в руки оружие, даже если ему отказали в выдаче лицензии.
Как сообщал «Новый День», на Украине печатают на 3D-принтере самодельные бомбы для ВСУ. Оболочки для устройств привозят из западных стран.
Канберра, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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