На Украине бомбы для ВСУ стали печатать на 3D-принтере

Британский журнал The Economist сообщил, что на Украине печатают на 3D-принтере самодельные бомбы для ВСУ. Оболочки для таких взрывных устройств привозят из западных стран под видом игрушек или подсвечников – украинские таможенники закрывают глаза на такие поставки. Такие боеприпасы, как утверждается, применяют как против пехоты, так и против бронетехники.

Как отмечает издание, созданием самодельных боеприпасов на Украине занимаются оружейники-любители. По словам источников журнала, каждую неделю создается около 1 тысячи пластиковых корпусов для так называемых «конфетных бомб». Украинские военные утверждают, что беспилотники ВСУ теперь сбрасывают около 200 «конфетных бомб» различных типов и размеров.

При этом, указывается в статье, самодельные снаряды не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления, однако у них есть свои преимущества, к примеру, дешевизна.

Вместе с тем, издание подчеркивает, что оружейники испытывают проблемы с цепочками поставок компонентов для изготовления напечатанных на принтере бомб, поскольку детали поступают из разных стран. Сейчас предпринимаются усилия по сокращению разнообразия таких боеприпасов и стандартизации их производства.

Москва, Наталья Петрова

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