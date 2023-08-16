С петербургской овощебазы в военкомат доставили более 100 мигрантов с паспортами РФ

В ходе рейда на овощебазе в Санкт-Петербурге полицейские задержали более 100 мигрантов с российскими паспортами. Они не состояли на воинском учете, несмотря на наличие российского гражданства. Всех их доставили в военкомат Фрунзенского района города, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный полицейский главк.

Двухдневный рейд проводился на Софийской овощебазе. В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. В отношении одного из иностранцев возбудили уголовное дело из-за предъявления фальшивых документов.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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