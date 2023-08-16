Глава СПЧ предложил выдавать паспорт РФ иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил синхронизировать выдачу мигрантам российского паспорта и постановку на воинский учет.

«Новые граждане России должны иметь не только права, но и обязанности. В том числе, защищать свою Родину. Часто они получают паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. Это неправильно. На него должны вставать все мужчины, не только военнообязанные», – заявил председатель СПЧ на пресс-конференции в Москве.

В связи с этим, по его словам, в СПЧ предложили «синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет». «Мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих актов», – заявил Фадеев, чьи слова приводятся в телеграм-канале СПЧ.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда на одной из овощебаз города задержала более 100 мигрантов с российскими паспортами, не состоявшихся на воинском учете. Всех их доставили в военкомат Фрунзенского района для постановки на учет.

Москва, Наталья Петрова

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