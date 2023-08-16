Чета новосибирцев погибла в собственном погребе

Супруги из Новосибирска насмерть отравились угарным газом в собственном погребе. Следственный комитет проверяет обстоятельства инцидента, сообщили в областном управлении ведомства.

Вечером 15 августа супруги решили просушить погреб и развели в нем огонь. 46-летняя женщина оступилась на лестнице в погреб и упала. Ее 57-летний муж спустился, чтобы ей помочь, но наверх ни один из них не выбрался. Тела супругов нашли утром 16 августа.

Предварительно, оба умерли от отравления угарным газом. СКР начал проверку и назначил судебную медицинскую экспертизу.

В Красноярском крае супруги-пенсионеры и их взрослый сын отравились угарным газом после использования углей для прогрева погреба. Тела погибших нашел внук хозяев дома.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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