Трое красноярцев насмерть отравились угарным газом в погребе

Семья из трех человек отравилась угарным газом после использования углей для прогрева погреба. Следователи проводят проверку по факту гибели 64-летнего жителя Минусинска Красноярского края, его 63-летней супруги и 38-летнего сына.

Утром 2 июля в экстренные службы позвонил внук погибших супругов. Он нашел родственников мертвыми в погребе их частного дома.

Предварительно, глава семьи хотел просушить погреб и спустился туда с горящим углем. Он потерял сознание от отравления угарным газом. Ему на помощь поспешила жена, но тоже потеряла сознание. Сын решил проверить, почему родителей долго нет, спустился за ними и тоже надышался угарным газом.

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия начало проверку инцидента. Назначены судебные экспертизы, чтобы определить точную причину смерти трех человек, сообщили в ведомстве.

В Крыму подросток задохнулся в ванной комнате. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправного дымохода твердотопливного котла, стоявшего в ванной.

Минусинск, Наталья Рязанова

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