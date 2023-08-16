Число жертв пожаров на Мауи достигло 106 человек

Число погибших в результате пожаров на Мауи выросло до 106 человек. Спасатели прошли около трети пострадавшей от огня жилой территории, сообщил телеканал CNN.

За сутки число жертв пожара увеличилось на семь человек – столько тел нашли спасатели, разбирая завалы. Накануне была подтверждена смерть 99 человек. Местные власти сообщили, что проверено 32% пройденной огнем территории, но губернатор Гавайев Джош Грин сообщил о проверке 27%.

Девять пострадавших находятся в ожоговом отделении в столице штата Гонолулу. Сотни местных жителей остаются в пунктах временно размещения и специально выделенных номерах отелей. 86% из 2200 уничтоженных огнем домов были жилыми.

Энергетики восстановили электроснабжение около 80% абонентов на Мауи. В этот список входят школы, социальные и административные учреждения.

Местные жители пожаловались, что федеральные власти не выполнили обещания помочь острову в связи с пожарами. Бывшие соседи самостоятельно организовывают точки раздачи воды и еды.

Гонолулу, Наталья Рязанова

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