В Японии 64 человека пострадали от тайфуна «Лан»

Тайфун «Лан» прошел через западную часть Японии, принеся ливни и штормовой ветер. В результате 64 человека пострадали, порядка 400 тыс. были эвакуированы, передает агентство Kyodo.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, 64 человека в девяти префектурах получили травмы. Больше всего пострадавших в префектурах Хиого и Осака. В префектуре Тоттори около 1800 жителей оказались заблокированы после схода оползня. Слой грязи и мусора сломал два моста и перекрыл большой участок дороги.

Местные власти выдали предписание об эвакуации около 400 тыс. человек из-за угроз оползней и подтоплений в связи с сильными ливнями. Движение скоростных поездов было приостановлено в связи с риском аварий. Около 305 000 японце пострадали от задержек транспорта.

Скорость ветра в центре циклона достигает 20 м/с с порывами до 30 м/с. Синоптики предупредили, что к вечеру 17 августа тайфун доберется до российских Курил, а позже – до Приморья.

ГУ МЧС по Сахалинской области предупредило, что ночью 18 августа ожидается сильный дождь. 18 августа и последующие сутки на реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м возможны выходы воды на пойму.

Токио, Наталья Рязанова

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