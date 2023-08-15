Приморье получит 340 млн рублей на ликвидацию последствий наводнения

Правительство выделит Приморскому краю 340 млн рублей на устранение последствий наводнения, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

«Предоставим Приморскому краю средства на ликвидацию последствий наводнения в объеме 340 млн рублей», – написал министр в телеграм-канале.

Во время прохождения тайфуна «Ханун» в регионе за сутки выпал объем осадков, превышающий среднее месячное количество. С вечера 14 августа в Приморье действует режим ЧС регионального масштаба. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в 14 районах края. Затопленными оказались 4,6 тыс. домов.

Одним из наиболее пострадавших стал второй по численности город Приморья – Уссурийск. После прорыва дамбы затопленными оказались не только частные дома, но и многоэтажки, стоящие в низменности. Вода поднялась до уровня второго этажа. Жителей Дальнереченска предупредили о новом подъеме воды, которую с верховья несет река Большая Уссурка.

Правительство Приморья объявило, что на регион надвигается тайфун «Лан». Ожидается, что циклон пройдет по восточной части края. «Штормовое предупреждение объявлено на 17 августа. При прохождении тайфуна над Японским морем ожидается от 100 мм осадков в Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском районах», – говорится в сообщении краевого правительства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»