В Херсонской области поймали украинского шпиона

Гражданин Украины задержан в Херсонской области по подозрению в шпионаже. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю

Задержанным оказался командир отряда территориальной обороны ВСУ. По данным российской спецслужбы, 54-летний задержанный собирал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России по заданию Службы безопасности Украины.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), передает ТАСС. В отношении него проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

Напомним, 4 августа ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области двух граждан Украины, которые собирали и передавали ВСУ данные о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих.

Хабаровск, Наталья Петрова

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