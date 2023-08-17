В Сочи скорая слетела в кювет из-за перебегавшей дорогу женщины

Машина скорой помощи съехала в кювет и опрокинулась из-за перебегавшей дорогу женщины. Пешеход получила травмы и доставлена в больницу, сообщили в УВД по городу Сочи.

Авария случилась вечером 16 августа перед поселком Вардане в Лазаревском районе. Бригада скорой везла в больницу мужчину с тяжелой травмой головы. У машины были включены проблесковые маячки и сирена, но 65-летняя женщина решила перебежать дорогу перед машиной скорой, не обращая внимание на спецсигналы.

«Пытаясь уйти от столкновения, водитель спецтранспорта резко вывернул руль, потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет», – пояснили в ведомстве.

Медикам пришлось вызвать другую машину скорой, чтобы пациента довезли в больницу. Женщина-пешеход тоже попала в больницу после полученных в ДТП травм.

В Башкирии автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой. В результате погиб один человек, еще трое пострадали.

Сочи, Наталья Рязанова

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