В Осаке 15 человек пострадали в двух массовых авариях

Два массовых аварии с разницей в 15 минут произошли на скоростной трассе в городе Суита японской префектуры Осака. В обеих пострадали 15 человек, но обошлось без серьезных травм, пишет портал 47news.

Около 09:00 рядом с пунктом оплаты проезда грузовик врезался в легковушки. В аварии с семью машинами 11 человек получили травмы. Из-за ДТП образовалась пробка, а всего в двух километрах от первой аварии случилась вторая.

Во втором ДТП участвовали три грузовика и легковой автомобиль. В результате их столкновения пострадали еще четыре человека. Всех пострадавших отправили в больницу.

Пока полиция выясняла причины и обстоятельства ДТП, пробка на дороге еще выросла.

В Хабаровске иномарка под управлением полицейского вылетела на встречную полосу и устроила массовую аварию. В результате один человек погиб, один попал в больницу.

Суита, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»