В Хабаровске полицейский устроил массовую аварию и скрылся

Авария с тремя иномарками случилась в Хабаровске по вине сотрудника полиции. В результате один человек погиб, один попал в больницу, а виновник скрылся с места ДТП, рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

В ночь на 28 июля «Тойота Филдер» вылетела на встречную полосу и врезалась в две иномарки. Женщина в салоне «Хонда Фит» умерла на месте от полученных травм. Водителя той же машины отвезли в больницу.

Виновник аварии вместо того, чтобы вызвать скорую, скрылся с места аварии. Когда его нашли, оказалось, что он сам служит в ОМВД России по району им. Лазо.

«На момент задержания состояние алкогольного опьянения у него не выявлено. Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», – сообщили в УМВД.

Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет, пояснили в ведомстве.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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