Украинский ударный беспилотник сбит над Белгородской областью

Российские военные уничтожили украинский ударный беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

«Сегодня около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Украинский дрон был обнаружен силами ПВО и сбит над территорией Белгородской области.

По информации ведомства, в результате пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

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