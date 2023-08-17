Украинский ударный беспилотник сбит над Белгородской областью

Российские военные уничтожили украинский ударный беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
«Сегодня около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Украинский дрон был обнаружен силами ПВО и сбит над территорией Белгородской области.
По информации ведомства, в результате пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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