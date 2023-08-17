В Канаде эвакуируют целый город из-за лесных пожаров

Власти канадского Йеллоунайфа объявили эвакуацию всего города из-за приближения лесных пожаров. Ожидается, что огонь подойдет к городу к субботе, если сохранится сухая погода, передает CBC.

Население Йеллоунайфа составляет почти 22 000 человек. Семьям с собственными автомобилями велено покинуть город в срочном порядке. Остальным помогут выехать местные власти. Огонь находится примерно в 17 км от поселения и движется в сторону жилых районов.

В южной части Британской Колумбии более 100 человек оказались заблокированы огнем на базе отдыха. Недалеко от кемпинга начался лесной пожар, площадь которого с 12 кв. км быстро выросла до 100 квадратов. Спасателям пришлось следить за эвакуацией на 74 объектах, и на базу не успели приехать вовремя. Позже пожарным удалось создать безопасный коридор и вывести отдыхающих. Никто не пострадал.

Число погибших в результате пожаров на Мауи превысило 100 человек. Спасатели все еще проверяют пострадавшую от огня жилую территорию.

Оттава, Наталья Рязанова

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