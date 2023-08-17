Житель Приморья попал под уголовку за истязание своих детей

Отец пяти детей из Приморского края стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в издевательствах над собственными детьми, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Следователи выяснили, что с сентября 2022 года по апрель 2023 года 36-летний житель Лесозаводска систематически избивал и мучил пятерых малолетних детей. Возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Подозреваемого задержали. Следователи готовят документы для суда, чтобы мужчину арестовали на время расследования.

В Москве 50-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела об истязании. Следователи подозревают, что он систематически избивал и издевался на своим 12-летним сыном.

Лесозаводск, Наталья Рязанова

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