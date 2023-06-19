Москвич стал фигурантом уголовного дела за «воспитание» сына

Житель столицы стал фигурантом уголовного дела из-за систематического истязания собственного сына. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка Следственного комитета.

«По данным следствия, 50-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Грайвороновская в городе Москве, систематически причинял физические и психические страдания путем неоднократного нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении своего несовершеннолетнего сына», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156, ст. 117 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание).

В СК добавили, что 12-летний ребенок помещен в специальное учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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