Число жертв наводнения в Приморье выросло до пяти

После понижения уровня воды в Приморье нашли тела двух утонувших во время наводнения мужчин. Общее число жертв стихии увеличилось до пяти.

64-летний житель города Спасск-Дальний решил переждать наводнение в своем доме и отказался от эвакуации. Вскоре родственники потеряли с ним связь, а приехать не смогли из-за резкого повышения уровня воды. 14 августа вода сошла, и тело мужчины нашли во дворе его дома, рассказали в прокуратуре края.

Родственники заявили о пропаже еще одного приморца 15 августа. 59-летний мужчина отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний по просёлочной дороге. Но до места не доехал. Предварительно, его смыло с дороги потоком воды. Тело погибшего нашли в реке Кулешовка.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку обстоятельств гибели обоих мужчин.

Ранее в кювете нашли тело женщины с признаками утопления. Еще двое погибших были детьми: мальчиков затянуло потоком воды в сточную трубу. Оба утонули.

Владивосток, Наталья Рязанова

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