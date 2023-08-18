Над Москвой снова сбили украинский беспилотник

Силы ПВО ночью уничтожили беспилотник при попытке пролета на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, на месте ЧП работают городские экстренные службы.

По данным экстренных служб, в результате происшествия произошло частичное обрушение наружной стены одного из павильонов «Экспоцентра», передает ТАСС. Площадь обрушения составила около 30 квадратных метров.

В Минобороны России заявили об очередной попытке киевского режима атаковать с применением беспилотника объекты в Москве и Московской области. Атака была предпринята около 04:00 мск, уточнили в ведомстве.

«БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», – говорится в сообщении Министерства обороны.

Жертв и возгораний нет, подчеркнули в ведомстве.

Надо отметить, что полеты в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ночью ограничивались по соображениям безопасности. С 04:30 мск аэрогавани работают штатно, сообщили в Росавиации.

Москва, Наталья Петрова

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