В Сочи 10 детей отравились хлором в бассейне санатория

В Лазаревском районе Сочи медики скорой помощи госпитализировали 10 детей после посещения ими бассейна в санатории «Аврора». Все попавшие в больницу – юные спортсмены из Москвы. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

По информации Роспотребнадзора, в санаторий прибыла группа спортсменов – 14 детей и семеро тренеров, передает «Интерфакс». После посещения сауны и бассейна дети пожаловались на кашель, недомогание и слабость.

В санаторий вызвали три бригады скорой помощи, врачи доставили в больницу 10 человек.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов и сообщили о происшествии в краевую прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, все дети доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести с диагнозом: «Отравление парами хлора». «В настоящее время угрозы жизни несовершеннолетних не имеется», – говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура проводит проверку в связи с отравлением детей. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц санатория», – подчеркнули в ведомстве.

Сочи, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»