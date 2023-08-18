В Якутии у самолета лопнуло шасси

Правая стойка шасси повредилась у пассажирского самолета, прибывшего в аэропорт Якутска. ЧП произошло после посадки, и никто не пострадал, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент случился в ночь на 18 августа после посадки рейса «Батагай-Якутск». Самолет Ан-24 АО «Полярных авиалиний» завершал рулежку, когда случился разрыв пневматика правой стойки шасси.
На борту находились четыре члена экипажа и 31 пассажир. Никто не пострадал.
Прокуратура начала проверку причин и обстоятельств инцидента.
Аналогичный случай уже был в Якутии в июне. Стойка шасси сломалась у пассажирского самолета, совершавшего рейс «Братск-Олекминск» в Якутии. Самолет сумел приземлиться, и никто из 22 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.
Якутск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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