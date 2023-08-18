В Якутии у самолета лопнуло шасси

Правая стойка шасси повредилась у пассажирского самолета, прибывшего в аэропорт Якутска. ЧП произошло после посадки, и никто не пострадал, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент случился в ночь на 18 августа после посадки рейса «Батагай-Якутск». Самолет Ан-24 АО «Полярных авиалиний» завершал рулежку, когда случился разрыв пневматика правой стойки шасси.

На борту находились четыре члена экипажа и 31 пассажир. Никто не пострадал.

Прокуратура начала проверку причин и обстоятельств инцидента.

Аналогичный случай уже был в Якутии в июне. Стойка шасси сломалась у пассажирского самолета, совершавшего рейс «Братск-Олекминск» в Якутии. Самолет сумел приземлиться, и никто из 22 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»