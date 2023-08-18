Пассажирский поезд насмерть сбил ребенка под Новосибирском

Пассажирский состав сбил 10-летнего мальчика около станции Чаны в Новосибирской области. От травм ребенок умер до приезда скорой помощи.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент случился около 22:00 часов 17 августа на 2931-м км Западно-Сибирской железной дороги. Проходящий мимо пассажирский поезд сбил мальчика. Как ребенок оказался на железнодорожном полотне, не уточняется.

Прокуратура проверит деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка. Расследование ведется по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В Ленинградской области школьник погиб на железнодорожных путях. Грузовой поезд сбил ребенка, и мальчик от травм умер на месте происшествия.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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