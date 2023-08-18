Иномарка врезалась в два грузовика под Волгоградом – погибли трое детей

Трое детей и взрослый мужчина погибли в результате ДТП в Волгоградской области. Водитель вырулил на встречную полосу и врезался в два грузовика, рассказали в ГУ МВД по региону.

Авария случилась поздно вечером 17 августа на 809-м км трассы «Каспий» в Михайловском районе. 44-летний водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения, где врезался сначала в фуру MAN, а потом – в грузовик Volvo.

В легковушке также ехали 36-летняя женщина и трое детей: 14, 11 и четырех лет. Мужчина за рулем и трое детей погибли на месте. Женщина дожила до приезда скорой помощи, ее отвезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. В МВД назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств ДТП.

В Тюменской области многодетная семья попала в ДТП. Мужчина за рулем выехал на встречную полосу и врезался в фуру. Три девочки и их родители погибли, два мальчика получили травмы.

Волгоград, Наталья Рязанова

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