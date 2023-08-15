Трое детей и их родители погибли в страшном ДТП в Тюменской области (ФОТО)

Многодетная семья из Тобольска попала в ДТП в Тюменской области. В результате аварии погибли три девочки и их родители. Еще два мальчика получили травмы, их доставили в больницу. Об этом сообщила региональная ГИБДД в своем Telegram.

Смертельное ДТП произошло вечером в понедельник в Тобольском районе, на 241 км федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.

Водитель легкового автомобиля Infiniti G35, опережая поток попутного транспорта по полосе разгона, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. После сильного удара легковушку разорвало на две части.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Infiniti ехала семья из семи человек. По информации Госавтоинспекции, в результате аварии погибли 32-летний водитель, его 38-летняя жена и трое дочерей в возрасте 7, 9 и 14 лет. Двое сыновей, трех и 11 лет, госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье в лобовом столкновении двух легковушек погибли двое взрослых и два ребенка, еще шесть человек, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести.

Тюмень, Наталья Петрова

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