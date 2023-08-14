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Понедельник, 14 августа 2023, 09:10 мск

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В лобовом ДТП в Забайкалье погибли 4 человека, среди жертв двое детей

Фото: ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Забайкальском крае. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

По информации ведомства, смертельная авария произошла около часа ночи на федеральной автодороге Чита – Забайкальск неподалеку от населенного пункта Атамановка.

Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомашины Lancer выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП погиб пассажир Lancer и три пассажира другой иномарки, из них двое детей. Еще шесть человек, в том числе дети, получили различные травмы.

По предварительным данным, все несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобиле Honda без детских удерживающих устройств.

В момент аварии оба водителя были трезвые. Как отметили в полицейском главке, предполагаемый виновник ДТП не пострадал.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Чита, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Автокатастрофа,